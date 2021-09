Meer geld voor ambities coalitie, maar ook bezuinigingen in Winterswijk

'Financieel is de gemeente Winterswijk zeer gezond', zei wethouder van financiën Inge Klein Gunnewiek bij de presentatie van de Kadernota 2019. 'Onze algemene reserve is hoog. Vergeleken met de omliggende gemeenten hebben wij een betere financiële positie.'. Daarom kan er tien miljoen euro uit die reserve gehaald worden, voor investeringen in de komende jaren.

© RTV Slingeland