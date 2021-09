Liveblog: code oranje 'gevaarlijke windvlagen tot 130 km/uur'

Boswachter Thijmen van Heerde waarschuwt mensen vandaag niet het bos in te gaan. 'Met die ontzettend harde windstoten kan het maar zo zijn dat er een grote tak uit een boom waait of dat er zelfs een complete boom omwaait. Geniet van deze bijzondere natuurkrachten op de hei of langs de uiterwaarden, maar zet niet je leven op het spel door een rondje in het bos te gaan lopen.'